В Госдуме разработали пакет проектов о легализации в России "белых хакеров"

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин разработал пакет законопроектов, направленных на легализацию в РФ деятельности так называемых белых хакеров.

"Подготовили пакет законопроектов, направленных на легализацию работы "белых хакеров". Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс (УК) РФ, в Гражданский кодекс РФ, а также в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщил Немкин ТАСС.

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Он подчеркнул, что сегодня добросовестное тестирование защищенности информсистемы грозит исполнителям привлечением к уголовной ответственности. "Несмотря на очевидную пользу, которую приносит работа "белых хакеров", они находятся в уязвимом положении с точки зрения законодательства. Это весьма странно, ведь работа по защите цифрового контура должна вестись на опережение, а не реагирование на уже случившиеся события", - отметил Немкин.

В связи с этим, пояснил он, инициатива предлагает внести поправки в УК РФ, направленные на исключение возможных рисков привлечения к уголовной ответственности лиц, тестирующих защищенность информсистем в соответствии с требованиями закона об информации.

Кроме того, в Гражданском кодексе предлагается закрепить для лиц, правомерно владеющих экземпляром программы для ЭВМ, возможность изучения, исследования или испытания функционирования программ в целях выявления уязвимостей для исправления явных ошибок. При этом устанавливается, что лица, выявившие уязвимость, обязаны передать соответствующую информацию правообладателю указанной программы. Таким образом, подчеркнул Немкин, нововведение "позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов".