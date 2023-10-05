Маск сообщил, когда состоится полет на Марс

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что первый полёт на Марс космического корабля Starship может состояться уже через 3-4 года. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Маск сделал во время своего выступления на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, которое состоялась в формате видеосвязи. По словам Маска, необходимое положение Марса по отношению к Земле появляется примерно раз в 26 месяцев. Именно этот период является окном для запуска корабля.

«Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — заявил он.

Маск также добавил, что для создания на Марсе автономной базы туда необходимо будет доставить «миллионы тонн» оборудования и ресурсов.