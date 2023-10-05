Илона Маска наградили Всемирной космической премией IAF 2023

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, удостоен Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации (IAF) для отдельных лиц за 2023 год.

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Престижная награда была вручена в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса (МАК), проходившего в Баку.

Хотя Маск не смог лично принять награду, от его имени ее получила Стефани Беднарек, старший директор SpaceX по продажам коммерческих запусков.

IAF отметила Маска за его дальновидное руководство и готовность вкладывать собственные средства в освоение космоса. Под руководством Маска компания SpaceX достигла значительных успехов в области систем запуска и пилотируемых космических полетов, сделав космос более доступным и недорогим.

IAF также присудил Всемирную космическую премию IAF за 2023 год командам НАСА, Европейского космического агентства и команде космического телескопа «Джеймс Уэбб».