Утечки данных происходят довольно часто, и порой утекает весьма чувствительная информация, в частности из банков, из различных онлайн-сервисов и государственных структур. Именно поэтому сейчас и вводятся оборотные штрафы за утечки. Это достаточно распространенная практика, такие санкции применяются во многих странах. И, на мой взгляд, это логичная инициатива Минцифры, поскольку когда штрафы организаций за утечки уходят в бюджет, то субъекты персональных данных после этого продолжают подвергаться мошенническим звонкам и рискам других противоправных действий. То есть их положение никак не меняется в связи с тем, что организация заплатила штраф. Если до уплаты штрафа организация частично компенсирует возможные неудобства для граждан, а размер ее штрафа ввиду этого снижается, то это правильно. Это, прежде всего, в интересах граждан, в интересах субъектов персональных данных. Здесь выполняется прямая функция законодательства в области персональных данных.

Алексей Раевский Генеральный директор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion