Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек персональных данных

Правительство России одобрило инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что если компания, которая допустила утечку информации пользователей, обеспечит возмещение нанесенного этим вреда, то это станет смягчающим обстоятельством.

«В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы», — подчеркивается в сообщении.

При этом компания должна сообщить пользователю об утечке, прислав смс или электронное письмо на номер или адрес, которые указывались при регистрации. О готовности предоставить компенсацию нужно указывать в тексте сообщения, а Минцифры будет размещать соответствующую информацию на портале «Госуслуги».