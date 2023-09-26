Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек персональных данных
Правительство России одобрило инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что если компания, которая допустила утечку информации пользователей, обеспечит возмещение нанесенного этим вреда, то это станет смягчающим обстоятельством.
«В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы», — подчеркивается в сообщении.
При этом компания должна сообщить пользователю об утечке, прислав смс или электронное письмо на номер или адрес, которые указывались при регистрации. О готовности предоставить компенсацию нужно указывать в тексте сообщения, а Минцифры будет размещать соответствующую информацию на портале «Госуслуги».
После этого у пользователя будет 15 рабочих дней на подачу заявки на компенсацию на «Госуслугах», а компания должна будет рассчитать объем компенсации и направить свое приложение, также через портал государственных услуг. Пользователь должен будет принять предложение или же отказаться от него. Если более 80% обратившихся согласятся на выплату, то у компании будет 5 рабочих дней на ее осуществление.