Новые чехлы для iPhone FineWoven получают отрицательные отзывы
В сети появились обзоры на новые чехлы для iPhone FineWoven, большая часть из которых резко отрицательные. Обозреватель The Verge Эллисон Джонсон пишет, что это недовольство полностью оправдано.
«У меня нет другого выбора, кроме как сказать это вслух: FineWoven очень плох», – заявил обозреватель.
По словам Джонсона, FineWoven сделан из шелковистого на ощупь материала, который крайне легко царапается и портится. Скорость появления царапин на новом чехле iPhone настолько высокая, что некоторые FineWoven получают свои первые повреждения ещё в коробке.
«Если я надену один из этих чехлов на свой телефон, я неизбежно случайно поцарапаю его зазубренным краем ногтя или он заденет ключи от машины. А когда вы царапаете FineWoven, результаты кажутся постоянными. Когда мы впервые осмотрели чехлы после того, как забрали их в Apple Park, главный редактор Verge Нилай Патель взял один и пять раз провел по нему ногтями – и этого было достаточно, чтобы оставить на чехле след неизгладимых потертостей. Царапины всё ещё остаются на месте неделю спустя, сколько бы я ни пытался “полировать” их, проводя по ним пальцем», – сообщает обозреватель.
Джонсон также отмечает, что новый материал чехла должен стать заменой для кожи премиум-класса, которая раньше использовалась в аксессуарах Apple. Однако с недавних пор компания решила взять курс на уменьшение углеродного следа при производстве – материал FineWoven оказался гораздо более экологичным. При этом Джонсон считает, что замена получилась крайне неудачной.
«FineWoven – это совсем не тот материал премиум-класса, которым является кожа. <...> Я просто не вижу возможности, чтобы этот материал старел изящно. У кожаных чехлов были свои проблемы, но когда кожа стареет, она, по крайней мере, выглядит красиво, а потертый, пыльный тканевый чехол не будет», – подчёркивает он.
12 сентября компания Apple провела новую презентацию. На ней были анонсированы новые смарт-часы Apple Watch, а также смартфон iPhone 15.