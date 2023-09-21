Новые чехлы для iPhone FineWoven получают отрицательные отзывы

«Если я надену один из этих чехлов на свой телефон, я неизбежно случайно поцарапаю его зазубренным краем ногтя или он заденет ключи от машины. А когда вы царапаете FineWoven, результаты кажутся постоянными. Когда мы впервые осмотрели чехлы после того, как забрали их в Apple Park, главный редактор Verge Нилай Патель взял один и пять раз провел по нему ногтями – и этого было достаточно, чтобы оставить на чехле след неизгладимых потертостей. Царапины всё ещё остаются на месте неделю спустя, сколько бы я ни пытался “полировать” их, проводя по ним пальцем», – сообщает обозреватель.