"Поэтому часто мошенники создают не полноценный корпоративный аккаунт, а обычный, поскольку для этого зачастую даже не требуется верификация номера телефона. При этом они озаглавливают аккаунт не своим собственным именем, а именем какой-то большой организации, в частности выдают его за аккаунт "Госуслуг". Поэтому когда вам пишут или отправляют какое-то предложение с неизвестного аккаунта, то следует обращать внимание на то, является ли он корпоративным, помечен ли он как бизнес-аккаунт, или же вам пишет как будто бы обычный пользователь, но в названии его аккаунта вместо имени почему-то фигурирует название какого-либо портала или компании. Обычно для этого нужно просто кликнуть на имя пользователя и посмотреть, есть ли там дополнительное описание и дополнительное уточнение о том, что это корпоративный аккаунт. Если все признаки, кроме названия, указывают на то, что это обычный пользователь, то, вероятнее всего, это аккаунт мошенников. Ведь даже при блокировке такого аккаунта они могут оперативно создать новый, а в случае с корпоративными аккаунтами это более трудная задача", — заключил собеседник.