Злоумышленниками был создан Telegram-канал, мимикрирующий под официальный ресурс «Госуслуг». С его помощью они практикуют внедрение на телефоны потенциальных жертв вредоносных программ и похищение их средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

Агентство отметило, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, который похож на логотип официальных «Госуслуг».

Второй канал является закрытым. Он якобы может проинформировать о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и прочее.

В «Мошеловке» рекомендуют обходить стороной подобные каналы из-за риска остаться без денег и «подхватить вредоносную программу».

По словам экспертов, в настоящее время числится множество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств.