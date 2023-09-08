Названа новая схема мошенничества в Telegram
Злоумышленниками был создан Telegram-канал, мимикрирующий под официальный ресурс «Госуслуг». С его помощью они практикуют внедрение на телефоны потенциальных жертв вредоносных программ и похищение их средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками «Мошеловка».
Агентство отметило, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, который похож на логотип официальных «Госуслуг».
Второй канал является закрытым. Он якобы может проинформировать о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и прочее.
В «Мошеловке» рекомендуют обходить стороной подобные каналы из-за риска остаться без денег и «подхватить вредоносную программу».
По словам экспертов, в настоящее время числится множество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств.
Ранее Forbes со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T (бывшая Group-IB) сообщил, что в России в первом полугодии были заблокированы порядка 11 500 фишинговых ресурсов, которые использовали бренд Ozon. Показатель в 100 раз превышает значение аналогичного периода прошлого года.