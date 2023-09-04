На утонувшем Burning Man вылупились «креветки-динозавры»

На территории пережившего затопление фестиваля Burning Man в невадской пустыне Блэк-Рок появились «креветки-динозавры». Об этом сообщает IFLScience.

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Из-за обильных дождей в почве Блэк-Рок проснулись личинки креветок-экстремофилов, которые способны переносить условия многолетней пустынной засухи, пока наводнения не создадут для них подходящие условия. К числу таких личинок относится щитень летний (Triops cancriformis), которого часто ошибочно называют «живым ископаемым» за высокое сходство с древними видами из Пермского и Триасового периодов.

Кроме них, на территории фестиваля также были замечены креветки-артемии, также известные как «сказочные креветки». Этот вид известен тем, что может обитать в водоёмах с крайне высоким содержанием соли, а также своим прозрачным, будто бы «призрачным» телом.

Отмечается, что такой феномен не является неожиданностью для учёного сообщества – музыкальный фестиваль Burning Man проводится на дне высохшего озера Плайя, почва которого богата на кладки яиц креветок-экстремофилов. Некоторые из таких видов находятся под угрозой вымирания, из-за чего подобные высохшие озёра внимательно изучаются и охраняются от уничтожения. В частности, общественная организация «Друзья дикой природы Невады», которая занимается защитой Блэк-Рок, регулярно посещает Burning Man, чтобы рассказывать о важности хрупкой экосистемы вокруг фестиваля.