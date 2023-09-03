На фестивале Burning Man в США погиб один из посетителей

Один человек погиб на фестивале музыки и искусства Burning Man в пустыне в американском штате Невада, сообщил NBC News со ссылкой на окружной офис шерифа. Причина смерти выясняется. На мероприятии из-за сильных дождей застряли более 70 тысяч человек.

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В отношении данной смерти ведется расследование, никакой дополнительной информации на настоящее время пока нет, — говорится в сообщении офиса шерифа.

За сутки в пустыне Блэк-Рок, ставшей площадкой фестиваля, выпала двухмесячная норма осадков. Дороги размыло, все превратилось в месиво грязи, людям запретили покидать площадку из-за опасности езды. Из-за грязевого ненастья ряд площадок на Burning Man так и не открылся.

Под вопросом и финальный традиционный обряд сжигания деревянной фигуры-талисмана. Организаторы призвали людей экономить еду и питьевую воду. Ожидается, что ситуация наладится 4 сентября, в завершающий день фестиваля.