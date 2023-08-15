На MACHO 80.7443.1718 заметили огненные цунами высотой в три Солнца

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США обнаружили причину, по которой звёздная система MACHO 80.7443.1718 отличается сверхсильными пульсациями яркости. Согласно их исследованию, по поверхности главной звезды в системе ходят огненные волны, чья высота превышает 4 миллиона км.

© Melissa Weiss, CfA

Система MACHO 80.7443.1718 была обнаружена около 30 лет назад – тогда исследователи космоса прозвали её «волнующейся» из-за экстремальной пульсации свечения. Как правило, изменение яркости в двойных системах не превышает 0,1%, что объясняется гравитационным взаимодействием между парой звёзд, когда они проходят близко друг к другу. Но пульсация MACHO 80.7443.1718 достигает целых 20% – этот феномен долгое время оставался загадкой для учёных.

Астрофизики Морган Маклауд и Абрахам Леб долгое время изучали аномалию. Их последнее моделирование дало неожиданный результат – исследование показало, что сближение звёзд вызывает на более крупном светиле огромные волны, которые продолжают движение даже после того, как звёзды удаляются друг от друга. Цунами из огня, плазмы и звёздного вещества могут превышать 4,3 миллиона км, что превышает диаметр Солнца в три раза.

Исследователи отметили, что ничего подобного за всю историю исследования космоса не наблюдалось. Свою находку они прозвали «звездой с сердцебиением».

«Эта звезда с сердцебиением может быть просто первой из растущего класса астрономических объектов», – заявил Морган Маклауд.