Ученый нашел доказательство альтернативной теории гравитации

Согласно его теории, во время слабых ускорений звёзды двигаются до 40% быстрее, чем предполагают теории Ньютона и Эйнштейна. Этот факт делает поиски тёмной материи излишним для современной физики.

К такому выводу Кю-Хюн Чае пришёл после анализа 26 500 двойных звёздных систем, звёзды в которых вращаются вокруг общего центра на большой удалённости друг от друга. В результате исследования астрофизик пришёл к выводам, что движение парных звёздных систем во время слабых ускорений перестаёт соответствовать расчётам на основе уравнений Ньютона и Эйнштейна. Раньше подобные несоответствия объяснялись наличием тёмной материи – гипотетической материи, которая не видна для наблюдателя с Земли, но оказывает влияние на гравитационное взаимодействие объектов в галактике. Однако новые расчёты Кю-Хюн Чае делают такое объяснение ненужным.