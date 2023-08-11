Стало известно, какие полезные для человека ресурсы можно добыть на Луне

«Сейчас мы можем утверждать, что Луна богата всеми видами редкоземельных металлов – все потому, что она непременно бомбардируется астероидами, часть из которых (железо-никелиевые) содержит эти ценные элементы. Таким образом, в верхних слоях грунта в центре ряда кратеров можно найти редкие и редкоземельные металлы – например титан, ванадий, молибден, рений, галлий, германий, церий и другие. Их запасы на Земле уже истощаются», – рассказал Зелёный.