Стало известно, какие полезные для человека ресурсы можно добыть на Луне

Академик рассказал о полезных ресурсах на Луне
Руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа российской лунной программы Лев Зеленый рассказал о том, какие полезные для человека ресурсы можно добыть на Луне. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам эксперта, спутник Земли регулярно сталкивается с астероидами, из-за чего на поверхности Луны можно найти все виды редкоземельных металлов.
«Сейчас мы можем утверждать, что Луна богата всеми видами редкоземельных металлов – все потому, что она непременно бомбардируется астероидами, часть из которых (железо-никелиевые) содержит эти ценные элементы. Таким образом, в верхних слоях грунта в центре ряда кратеров можно найти редкие и редкоземельные металлы – например титан, ванадий, молибден, рений, галлий, германий, церий и другие. Их запасы на Земле уже истощаются», – рассказал Зелёный.
По мнению академика, полёты на Луну за добычей ресурсов могут стать выгодными уже в середине XXI века.
«Бизнес в разных странах все активнее вкладывается в лунные программы. Например, американские компании уже получают в США разрешения на разработку лунных месторождений», – добавил он.
Ранее с космодрома «Восточный» был запущен разгонный блок с первой в истории современной России отечественной лунной станцией «Луна-25».