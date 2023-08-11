Разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" выведен на опорную орбиту

Разгонный блок "Фрегат" с первой в истории современной России отечественной лунной станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз 2.1б", которая была запущена с космодрома Восточный, передает РИА Новости.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, станция "Луна-25" должна 21 августа осуществить посадку на естественный спутник Земли. До этого пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что запуск миссии был перенесен с июля на август для обеспечения необходимой надежности выполнения проекта. В июле "Луна-25" была доставлена на космодром Восточный. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского. Запуск предыдущей отечественной станции "Луна-24" состоялся в 1976 году.