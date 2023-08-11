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Искусственный интеллект в России возбудил 500 дел против должников

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что искусственный интеллект (ИИ) возбудил 500 дел против должников.

Искусственный интеллект в России возбудил 500 дел против должников
© ТАСС

Он также добавил, что никто из должников не нашёл повода для обжалования решений ИИ.

«Пилотный проект реализуется на базе одного из отделений судебных приставов УФССП России по Рязанской области. В настоящее время в автоматическом режиме возбуждено порядка 500 исполнительных документов. Действия системы не обжаловались», – заявил он.

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Аристов подчеркнул, что применение технологии ещё находится в рамках тестового режима. По его словам, после тщательной проверки результатов работы ИИ, ФССП может начать применять эту технологию и в других сферах деятельности.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект обработал 10,5 миллионов лучевых исследований в Москве.

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