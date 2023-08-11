Искусственный интеллект в России возбудил 500 дел против должников

Он также добавил, что никто из должников не нашёл повода для обжалования решений ИИ.

«Пилотный проект реализуется на базе одного из отделений судебных приставов УФССП России по Рязанской области. В настоящее время в автоматическом режиме возбуждено порядка 500 исполнительных документов. Действия системы не обжаловались», – заявил он.

Аристов подчеркнул, что применение технологии ещё находится в рамках тестового режима. По его словам, после тщательной проверки результатов работы ИИ, ФССП может начать применять эту технологию и в других сферах деятельности.