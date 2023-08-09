Искусственный интеллект в Москве обработал 10,5 млн лучевых исследований

«Сегодня нейросети обработали уже 10,5 млн лучевых исследований. Технологии искусственного интеллекта позволяют нам выявлять мельчайшие отклонения, что повышает качество диагностики, а также сокращают время подготовки результата исследования, помогая пациенту быстрее получить необходимое лечение. Наша научная деятельность привела к появлению нового для нас направления – созданию медицинских фантомов, которые составили достойную конкуренцию зарубежным аналогам», – сказал Васильев.