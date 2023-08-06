Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт

Компания Илона Маска забрала уже второй аккаунт у пользователя соцсети X (бывший Twitter). Вслед за @x компания присвоила себе @music. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на владельца аккаунта.

Аккаунт @music 16 лет принадлежал программисту Джереми Воту. Он рассказал, что завел учетную запись в 2007 году, она насчитывает около полумиллиона подписчиков.

Компания Маска заявила, что забирает его аккаунт и предложила Воту выбрать из списка других ников, связанных с темой музыки. В итоге его новая учетная запись называется теперь @musicfan. Программисту не нравится это имя, но он согласился, поскольку выбора нет. Также X перевела его подписчиков на новую учетную запись. Джереми Вот отметил, что риск потерять имя подрывает доверие к платформе.

Возможность забрать название аккаунта прописана в условиях обслуживания X. Они гласят: «Мы можем… отзывать имена пользователей без какой-либо ответственности перед вами».

Пока неясно, что X планирует делать с учетной записью «@music». Сейчас компания разместила там фотографию музыканта Эда Ширана, держащего в руках копию своего альбома 2014 года под названием «x».

До этого компания Маска забрала аккаунт @x у его владельца, фотографа Джина Икса.