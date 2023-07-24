Официальная страница Twitter переименована в Х

Официальный аккаунт компании Twitter в одноименной соцсети в понедельник был переименован в Х.

Аватар аккаунта был изменен с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне. Владелец Twitter Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

Ранее Маск сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. 1 июня предприниматель рассказал о планах переименования Twitter в X. 22 июня он заявил, что буква X появится на логотипе компании вместо птицы.