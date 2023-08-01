Я выступаю за объективность. Поэтому отмечу: никакой трагичности в том, что сейчас в России не продается и не обновляется официальная версия Windows, нет. Но при этом утверждать, что пиратская версия Windows безопаснее, тоже не очень правильно. Windows действительно официально не предоставляет обновления в России, однако почти каждый пользователь, который интересуется вопросом, знает, что если запустить VPN, то обновление можно будет скачать. То есть это настолько просто. И, естественно, компания Microsoft отдает себе отчет в том, что VPN позволяет обходить ее блокировку. Более того, она допускает все это специально - чтобы не потерять российский рынок. Это своего рода негласное соглашение: мол, мы поиграем в популизм и в какие-нибудь санкции, а вы при этом сможете пользоваться нашими продуктами, с российского рынка мы полностью не уйдем.

Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности