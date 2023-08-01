«Мы должны адаптироваться»: IT-эксперт об использовании россиянами пиратской Windows
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте спроса на пиратскую Windows среди россиян, а также оценил риски использования нелегальной версии операционной системы от компании Microsoft.
Ранее дистрибьюторы сообщили об увеличении спроса в России на пиратскую Windows. В рознице за первые четыре месяца 2023 года доля данной продукции возросла в два раза в сравнении с таким же периодом прошлого года, пишут "Известия". Издание ссылается на отчет компании, которая выступает партнером нескольких производителей электроники.
Я выступаю за объективность. Поэтому отмечу: никакой трагичности в том, что сейчас в России не продается и не обновляется официальная версия Windows, нет. Но при этом утверждать, что пиратская версия Windows безопаснее, тоже не очень правильно. Windows действительно официально не предоставляет обновления в России, однако почти каждый пользователь, который интересуется вопросом, знает, что если запустить VPN, то обновление можно будет скачать. То есть это настолько просто. И, естественно, компания Microsoft отдает себе отчет в том, что VPN позволяет обходить ее блокировку. Более того, она допускает все это специально - чтобы не потерять российский рынок. Это своего рода негласное соглашение: мол, мы поиграем в популизм и в какие-нибудь санкции, а вы при этом сможете пользоваться нашими продуктами, с российского рынка мы полностью не уйдем.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
Ситуацию с установкой российскими пользователями пиратских версий операционной системы от Microsoft IT-эксперт назвал "двоякой".
"С одной стороны, если вам не дают нормально купить продукт, то остается лишь пойти и скачать пиратскую версию. Но если в случае с официальной версией Windows действительно существует риск ее блокировки со стороны Microsoft, то в случае с пиратской версией вы вдвойне не знаете, что с ней произойдет завтра. Вы не можете реально оценить количество взломов, которые были произведены в пиратской операционной системе. То есть существует риск, что она просто будет багнутая [работающая с ошибками - прим. ред.]. Кроме того, существует риск, в ней будет вредоносное ПО и так далее", — сказал Мясоедов.
По словам специалиста, нелегальные версии Microsoft можно устанавливать на компьютеры, но при этом следует соблюдать осторожность и пользоваться антивирусам.
"Но нельзя утверждать, что такое решение безопаснее, чем решение от Microsoft, о котором говорилось ранее. Оно не безопаснее. Просто мы сейчас выбираем из двух зол меньшее и пытаемся оценить, что лучше. С точки зрения вредоносного ПО пока лучше пользоваться старыми версиями Windows от Microsoft, которые обновляются через VPN. С точки зрения какой-то независимости лучше пиратские версии. Но тут нужно смотреть на их источники и быть аккуратным, отдавая себе отчет, что с такой версией "работали" неизвестные разработчики", — подчеркнул Мясоедов.
Говоря о возможных проблемах с правообладателями ПО, эксперт отметил, что в данном аспекте риски для обычных российских пользователей минимальны, при этом для компаний определенные угрозы существуют.
"Здесь есть нюансы. Для бизнеса, возможно, использование пиратского ПО в перспективе может привести к каким-то проблемам, к каким-то судебным искам. Но мы сейчас живем в той реальности, в которой иногда просто приходится выбирать. Поэтому мы должны адаптироваться", — заключил IT-эксперт.
В конце июля генеральный директор компании Jamf Дин Хагер заявил, что экосистема Windows потеряет лидирующие позиции в корпоративном секторе.