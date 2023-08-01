В России растет спрос на пиратскую Windows

Дистрибьюторы сообщили об увеличении спроса в России на пиратскую Windows. В рознице за первые четыре месяца 2023 года доля данной продукции возросла в два раза в сравнении с таким же периодом прошлого года, пишут «Известия». Издание ссылается на отчет компании, которая выступает партнером нескольких производителей электроники.

© Unsplash

За упомянутый период прошлого года на долю таких гаджетов пришлось 9% продаж лэптопов, тогда как за такой же период 2023 года — уже около 21%.

Разница между одной и той же моделью ноутбука с ОС и без нее — 5-7 тысяч рублей. У покупателей есть возможность на сэкономленные деньги приобрести нелегальные ключи, стоимость которых составляет от 500 до 1000 рублей.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, сейчас ставить нелегальную Windows стало менее затратно, более комфортно и безопасно.