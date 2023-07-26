«Ломает концепцию»: эксперт о ребрендинге Twitter Илоном Маском
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал проведенный миллиардером Илоном Маском ребрендинг принадлежащей ему социальной сети Twitter, а также высказался о возможных юридических последствиях этого процесса.
В понедельник официальный аккаунт компании Twitter в одноименной соцсети был переименован в Х. Аватар аккаунта изменили с изображения голубой птицы на белую букву Х на черном фоне. Кроме того, домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.
Зачастую крупнейшие социальные сети оформлены в синих цветах. И здесь Маск пришел с черным цветом - он ломает концепцию. Однако пользователи не очень любят этот цвет. С точки зрения пользовательского опыта, с точки зрения привлечения внимания черный немного про другое. А если говорить о решении Маска переименовать Twitter в X, то следует отметить, что X - это любимая "фишка" предпринимателя. Его космическая компания называется SpaceX, кроме того, ранее у него была компания X, которой принадлежала доля в PayPal, а сам домен X.com тоже принадлежал PayPal, но Маск его выкупил. Таким образом, он решил провести между всеми своими сервисами и проектами единую концептуальную линию с литерой X.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Поскольку интернет-пользователи очень консервативны, нововведения Маска будут приняты ими с негодованием, отметил эксперт.
"Обычно крупные корпорации и компании вносят какие-либо изменения постепенно. А перед этим они проводят исследования касательно того, как нововведения повлияют на пользователей, выясняют, как к ним относится аудитория. Но здесь Маск решил нахрапом взять ситуацию и быстро провести ребрендинт Twitter. В текущих условиях этот шаг кажется поспешным, так как компания Meta (признана в России экстремистской) недавно выпустила свою альтернативу микроблогу под названием Threads", — сказал эксперт, допустив, что многие пользователи бывшего Twitter рассматривают возможность перехода в Threads после ребрендинга соцсети.
Зыков также прокомментировал публикацию Reuters, в которой специалисты выразили мнение, что Маск может столкнуться с юридическими проблемами из-за переименования Twitter в X.
"Да, могут последовать судебные иски, если кто-то посчитает, что логотип Х до степени смешения схож с логотипом их бренда. И тут, конечно, они захотят поживиться на Маске. В США развит так называемый "патентный троллинг", когда специально обученные люди ищут сходства в технологиях, в брендах и начинают судебные тяжбы, чтобы выбить значительные суммы. Так что судебных разбирательств из-за буквы X будет хватать", — заключил эксперт.
Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность разблокировки Twitter после ребрендинга соцсети и смены домена.