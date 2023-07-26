Зачастую крупнейшие социальные сети оформлены в синих цветах. И здесь Маск пришел с черным цветом - он ломает концепцию. Однако пользователи не очень любят этот цвет. С точки зрения пользовательского опыта, с точки зрения привлечения внимания черный немного про другое. А если говорить о решении Маска переименовать Twitter в X, то следует отметить, что X - это любимая "фишка" предпринимателя. Его космическая компания называется SpaceX, кроме того, ранее у него была компания X, которой принадлежала доля в PayPal, а сам домен X.com тоже принадлежал PayPal, но Маск его выкупил. Таким образом, он решил провести между всеми своими сервисами и проектами единую концептуальную линию с литерой X.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)