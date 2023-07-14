Киберэксперт назвал способ упростить вход в свои запароленные аккаунты

"Это программное обеспечение, которое производителями ряда девайсов сейчас предлагается фактически "прямо с завода". И этими "связками ключей" нельзя пренебрегать. Там основная идея заключается в том, что вы делаете один сложный пароль для одной программы, а ко всем уже не очень важным сайтам эта программа создает пароли самостоятельно. Она их генерирует в тот момент, когда вы заходите на сайты. Соответственно, вам нужно постараться один раз, а во всех остальных случаях за вас постарается эта программа, которая может быть встроена как в саму операционную систему, так и в конкретный браузер", — заявил Мясоедов.