Киберэксперт назвал способ упростить вход в свои запароленные аккаунты
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал данные исследования компании RTM Group о низком уровне защищенности аккаунтов российских пользователей, а также рассказал о способе упростить процесс входа в запароленные аккаунты.
Издание "Газета.Ru" со ссылкой на аналитиков из RTM Group ранее сообщило, что порядка 65% паролей пользователей из России состоят из шести или восьми символов - цифр или цифр и букв в нижнем регистре. Взломать их можно всего за одну минуту с помощью машинного перебора.
Специалист связал низкий уровень защищенности аккаунтов россиян с "информационным шумом, в котором живут люди".
Вокруг нас существует огромное количество программного обеспечения, сайтов, экранов, девайсов. И, естественно, в такой ситуации бдительность людей притупляется, поэтому для скорости и большего удобства они предпочитают использовать какой-то минимальный набор символов, чтобы побыстрее пройти неудобную процедуру регистрации. Это, к сожалению, реальность.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
Он подчеркнул, что приведенная изданием статистика не учитывает категории программного обеспечения, которыми пользуются россияне.
"Когда мы говорим о банковских приложениях, о профессиональном или полупрофессиональном ПО, то, конечно, там пароли сложнее. Там производители сами внедряют минимальные требования к сложности пароля. И в этом случае поставить просто три цифры или буквы будет невозможно. Вместе с тем многие сайты по-прежнему не имеют каких-либо ограничений для паролей. Теоретически вы можете поставить там четыре одинаковые цифры, например, указать свой год рождения", — отметил Мясоедов.
Для повышения уровня защищенности, а также для удобства пользования специалист посоветовал использовать "связки ключей".
"Это программное обеспечение, которое производителями ряда девайсов сейчас предлагается фактически "прямо с завода". И этими "связками ключей" нельзя пренебрегать. Там основная идея заключается в том, что вы делаете один сложный пароль для одной программы, а ко всем уже не очень важным сайтам эта программа создает пароли самостоятельно. Она их генерирует в тот момент, когда вы заходите на сайты. Соответственно, вам нужно постараться один раз, а во всех остальных случаях за вас постарается эта программа, которая может быть встроена как в саму операционную систему, так и в конкретный браузер", — заявил Мясоедов.
"Связки ключей" специалист рекомендовал использовать для менее критичных порталов, таких как, например, онлайн-кинотеатры, а для более важных банковских приложений он посоветовал составлять сложные и уникальные пароли.
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