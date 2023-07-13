Большинство паролей российских пользователей можно взломать за минуту

Порядка 65% паролей пользователей из России состоят из шести или восьми символов - цифр или цифр и букв в нижнем регистре. Взломать их можно всего за одну минуту с помощью машинного перебора.

Так, специалисты компании в области информационной безопасности RTM Group, с исследованием которых ознакомилась "Газета.Ru", изучили около 50 млн пар логинов и паролей, которые попали в сеть или в даркнет с января 2022 по май 2023 года.

Результат показал, что слабые пароли чаще всего используют обычные пользователи. При этом в 50% случаев они могут встретиться и у представителей малого бизнеса, однако другая часть этой ниши обращается к более сложным комбинациям, состоящим из восьми цифр, а также заглавных и строчных букв. В RTM Group отметили, что современные системы автоматического подбора "восстановят" такие парольные фразы за несколько минут.

В исследовании также говорится о том, что, как правило, масштабность компании влияет на сложность пароля. Так, в крупном бизнесе были обнаружены самые надежные комбинации, хотя на их долю пришлось лишь 5%. Большинство из них включали минимум 12 знаков со специальными символами - процентами, скобками и т.д.

"На использовании сложных паролей сказывается наличие жестких политик безопасности в компаниях, регламентирующих длину и состав комбинаций. Взлом таких паролей занимает от одной недели до нескольких лет, в зависимости от сложности и длины", - уточнили эксперты.