Эксперт оценил вероятность обрушения на Землю сильной солнечной бури

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что слухи о грядущей в 2025 году сильной солнечной буре являются сомнительными. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, Пинаев прокомментировал появившуюся информацию, что в 2025 году на Землю обрушится крупнейшая солнечная буря, которая может привести к «интернет-апокалипсису». По словам эксперта, прогнозировать солнечную активность в долгосрочной перспективе попросту невозможно. Пинаев также подчеркнул, что люди имеют лишь теоретическое представление о тех процессах, которые происходят на Солнце.

«История наблюдений солнечной активности относительно невелика – систематические изучения, включающие и замеры радиации ведутся с начала ХХ века. В космических масштабах это очень немного, чтобы говорить о точных статистических закономерностях и о том, что, как пишут сегодня некоторые СМИ, что солнечный цикл ускорился», – рассказал Пинаев.

Эксперт также обратил внимание на то, что на сегодняшний день установленными считаются 11-летний и 22-летний циклы солнечной активности. Пинаев уточняет, что это ещё не означает, что на Солнце нет ещё более длинных циклов, которые могли бы повлиять на интенсивность солнечной активности.

«Прогнозировать долгосрочно солнечную активность невозможно. Астрономы говорят, что более-менее надежные прогнозы составляются примерно на 10 дней», – добавил он.