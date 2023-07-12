Специалисты предупредили о риске глобального отключения интернета

Специалисты предупредили, что в 2025 году на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может спровоцировать «интернет-апокалипсис». Об этом сообщает новостной портал Daily Star.
Причиной этому явлению станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году. Это может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.
Солнечные циклы начали фиксировать с 1755 года – с тех пор Солнце завершило 25 циклов. Однако последний отличается от предыдущих – специалисты опасаются, что он ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и других событий.
Солнечная цикличность — периодические изменения в солнечной активности. Наиболее известен и лучше всего изучен солнечный цикл с длительностью около 11 лет («цикл Швабе»). Иногда, в узком смысле, под солнечным циклом понимают именно 11-летний цикл солнечной активности. Именно его имеют в виду исследователи — последний пик прошлого цикла пришелся на 2014 год.