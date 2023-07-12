Специалисты предупредили о риске глобального отключения интернета

Специалисты предупредили, что в 2025 году на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может спровоцировать «интернет-апокалипсис». Об этом сообщает новостной портал Daily Star.

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Причиной этому явлению станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году. Это может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.

Солнечные циклы начали фиксировать с 1755 года – с тех пор Солнце завершило 25 циклов. Однако последний отличается от предыдущих – специалисты опасаются, что он ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и других событий.