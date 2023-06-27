Илон Маск задолжал другу за Twitter
Социальная сеть Twitter, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, на протяжении нескольких месяцев задерживает платежи IT-корпорации Oracle. Об этом сообщает Business Insider.
Источник утверждает, что соучредитель компании Oracle Ларри Эллисон является одним из близких друзей Маска. Он же помог миллиардеру в финансировании покупки Twitter.
«Представители Oracle начали напрямую звонить нынешним и бывшим сотрудникам Twitter, пытаясь получить платежи за просроченные счета на сумму, превышающую шестизначную сумму», – говорится в публикации.
На протяжении нескольких лет Twitter пользуется услугами Oracle в хранении данных. При этом Маск неоднократно отказывался платить за облачные сервисы и другим компаниям, в том числе Google и Amazon. Уточняется, что сооснователь Oracle планирует всё же получить долг Маска, даже не смотря на их близкие отношения.
Ранее Илон Маск покинул должность гендиректора Twitter.