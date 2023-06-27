Илон Маск задолжал другу за Twitter

На протяжении нескольких лет Twitter пользуется услугами Oracle в хранении данных. При этом Маск неоднократно отказывался платить за облачные сервисы и другим компаниям, в том числе Google и Amazon. Уточняется, что сооснователь Oracle планирует всё же получить долг Маска, даже не смотря на их близкие отношения.