$81.25-0.0886.95-0.08

Илон Маск незаметно покинул Twitter

Илон Маск больше не является гендиректором Twitter, бизнесмен незаметно и тихо покинул свою должность, которую с 5 июня официально занимает бывший директор по рекламе NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщает Business Insider.

Илон Маск незаметно покинул Twitter
© Газета.Ru

Около 20:00 по местному времени (шесть утра по московскому времени) Яккарино написала в Twitter, что приступила к работе в качестве главы социальной сети.

«Это случилось — первый день в бухгалтерских книгах», — отметила она.

Изначально планировалось, что Яккарино приступит к работе 22 июня. Маск еще 11 мая сообщал, что она приступит к работе через шесть недель.

Миллиардер занимал должность гендиректора с момента покупки Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года. Впервые Маск заявил, что уйдет с поста глав соцсети в декабре 2022 года после проведения опроса среди подписчиков его аккаунта.

Согласно внутренней презентации, которая оказалась в распоряжении газеты The New York Times, доходы Twitter от рекламы в США снизились на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В мае вскоре после решения Маска назначить Яккарино новым гендиректором пользователи сети подвергли критике выбор бизнесмена. Многие в первую очередь скептически относятся к Яккарино из-за ее активного участия во Всемирном экономическом форуме.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители