Илон Маск незаметно покинул Twitter
Илон Маск больше не является гендиректором Twitter, бизнесмен незаметно и тихо покинул свою должность, которую с 5 июня официально занимает бывший директор по рекламе NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщает Business Insider.
Около 20:00 по местному времени (шесть утра по московскому времени) Яккарино написала в Twitter, что приступила к работе в качестве главы социальной сети.
«Это случилось — первый день в бухгалтерских книгах», — отметила она.
Изначально планировалось, что Яккарино приступит к работе 22 июня. Маск еще 11 мая сообщал, что она приступит к работе через шесть недель.
Миллиардер занимал должность гендиректора с момента покупки Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года. Впервые Маск заявил, что уйдет с поста глав соцсети в декабре 2022 года после проведения опроса среди подписчиков его аккаунта.
Согласно внутренней презентации, которая оказалась в распоряжении газеты The New York Times, доходы Twitter от рекламы в США снизились на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В мае вскоре после решения Маска назначить Яккарино новым гендиректором пользователи сети подвергли критике выбор бизнесмена. Многие в первую очередь скептически относятся к Яккарино из-за ее активного участия во Всемирном экономическом форуме.