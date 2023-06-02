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Эксперт назвал отрасль, которую не заменит ИИ

Председатель российской Ассоциации секс-работников и их сторонников «Серебряная роза» Ирина Маслова заявила, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить секс-работников. Об этом сообщает Dailystorm.

Эксперт назвал отрасль, которую не заменит ИИ
© globallookpress.com

По мнению Масловой, искусственный интеллект никогда не заменит человеческое тепло и общение с живым партнёром.

«Нет, мне так не кажется. Потому что это не только сами фрикции, это еще и отношения людей “А поговорить?” Робот никогда не заменит человеческое тело, человеческое тепло, общение глаза в глаза, какие-то чувственные вещи. Это невозможно», – ответила Маслова на соответствующий вопрос.

Она также отметила, что в России уже существуют бордели с секс-куклами, но они не могут полностью заменить секс-работников. «Я знаю, что бордель с куклами продолжает в Москве работать, у них есть клиенты, но это не заменяет все остальное», – добавила Маслова.

Ранее блогер создала ИИ-версию себя, чтобы продавать общение с ней.

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