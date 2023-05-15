Блогер создала ИИ-версию себя для эротических бесед за $1 в минуту

«Так как я стала первым инфлюэнсером, запустившим нечто подобное, то смогла установить такую цену, какую захотела, — заявила блогер в комментарии для Daily Mail. — ИИ очень дорог в управлении, кажется, как будто мы вернулись в те времена, когда флешка на 32 ГБ стоила очень дорого. Я планирую в конце концов снизить цену или сделать ИИ бесплатным для моих самых преданных фанатов».