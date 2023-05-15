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Блогер создала ИИ-версию себя, чтобы говорить с мужчинами о сексе за $1 в минуту

Блогер и инфлюэнсер Кэрин Маржори создала виртуальную версию себя при помощи технологии искусственного интеллекта и продает общение с ней своим подписчикам. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Блогер создала ИИ-версию себя для эротических бесед за $1 в минуту
© cutiecaryn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Виртуальный клон CarynAI способен поддерживать «эротические беседы» и обсуждать секс всего за $1 в минуту. 23-летняя блогерша утверждает, что CarynAI имеет «уникальный голос и неповторимый характер», что вызовет ощущения разговора с настоящей девушкой.

После запуска ИИ образовалась очередь ожидания на 26 часов из более чем 5 тыс. желающих пообщаться с копией Маржори.

«Так как я стала первым инфлюэнсером, запустившим нечто подобное, то смогла установить такую цену, какую захотела, — заявила блогер в комментарии для Daily Mail. — ИИ очень дорог в управлении, кажется, как будто мы вернулись в те времена, когда флешка на 32 ГБ стоила очень дорого. Я планирую в конце концов снизить цену или сделать ИИ бесплатным для моих самых преданных фанатов».

Маржори верит, что бот сможет зарабатывать до $5 млн ежемесячно, если 20 тыс. ее фолловеров оформят подписку.

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