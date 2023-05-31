Китай бурит скважину глубиной 10 километров
Скважина появится в регионе Синьцзян, богатом своими нефтяными месторождениями. Согласно плану геологов, скважина должна будет пройти через более чем десяток континентальных пластов и достигнуть участка коры, где есть породы возрастом около 145 миллионов лет.
Ожидается, что проект позволит геологам изучить состав пород в регионе, провести разведку недр и исследовать местную сейсмическую активность. При этом для реализации этого проекта будут использованы уникальные технологии бурения.
Ранее в Управлении программы пилотируемых космических полетов Китая сообщили, что КНР планирует осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года.