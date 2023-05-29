В Китае рассказали о планах по покорению Луны

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Китай планирует осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года

Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года. Об этом в понедельник заявило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

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© ТАСС

"По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

Тайконавты смогут перемещаться на луноходе по поверхности Луны. Аппарат будет оснащен функцией определения локации, уточняет ведомство.

В Китае на протяжении нескольких лет развивают программы исследований космоса. В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны, а в январе 2019 года космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

Планируется, что в мае 2024 года аппарат "Чанъэ-6" соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, необходимые для изучения микропримесей и изотопов.

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