Маск оценил планы Пекина высадить космонавта на Луну
Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что космическая программа Китая является более продвинутой, чем принято считать. Об этом Маск написал в Twitter.
Такими словами Маск прокомментировал планы Китая осуществить высадку космонавта на поверхность Луны до 2030 года.
«Космическая программа Пекина более продвинутая, чем считает большинство людей», – заявил он.
29 мая Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило о планах провести высадку китайского космонавта на Луну до 2030 года.
«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ», – сообщило китайское космическое ведомство.
При этом в мае 2024 года китайский аппарат «Чанъэ-6» должен будет собрать на обратной стороне Луны образцы, которые используют для изучения микропримесей и изотопов.