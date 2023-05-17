Создатель ChatGPT призвал Конгресс США регулировать ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Олтмен выступил в Конгрессе США с призывом начать регулирование технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

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Глава компании OpenAI, которая находится на передовой в области развития искусственного интеллекта, призвал законодателей заняться регулированием ИИ, чтобы избежать «значительного вреда миру».

«Невозможно посадить этого джинна в бутылку. Во всем мире это имеет взрывной эффект», – заявил он.

При этом Олтмен подчеркнул, что в целом оценивает ИИ как технологию, которая может изменить человечество к лучшему, но только если вовремя заняться её контролем.

Во время выступления Олтмена также была поднята тема дезинформации в интернете, особенно на фоне президентских выборов в США 2024 года. В качестве примера сенаторы вспомнили фейковое изображение бывшего президента США Дональда Трампа, на котором тот находился под арестом. Как отметил Олтмен, в таких случаях создатели подобного контента должны однозначно указывать, что изображение является искусственным.

Помимо этого, Олтмен предложил Конгрессу рассмотреть требования к лицензированию и тестированию разработчиков ИИ. По его мнению, подлежать лицензированию должен любой ИИ, который способен убеждать или манипулировать людьми. Также глава OpenAI добавил, что различные компании должны иметь право не давать доступ к своим данным для обучения ИИ.