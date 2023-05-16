ВОЗ порекомендовала человечеству быть осторожным с ИИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество быть осторожным с искусственным интеллектом (ИИ), так как он может нести угрозу здоровью и благополучию людей.
«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом, для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», – говорится на сайте организации.
ВОЗ также добавила, что некоторые LLMS могут имитировать человеческое общение, что несёт в себе определённые риски. Организация призвала тщательно изучить потенциальные сложности, которые могут возникнуть при использовании подобной технологии.
Помимо этого, ВОЗ предлагает оценить пользу от использования ИИ в здравоохранении и медицине.
«Крайне важно, чтобы риски были тщательно изучены при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала в условиях нехватки ресурсов, чтобы защитить здоровье людей и уменьшить неравенство», – сказано в сообщении.
Ранее британский учёный Стюарт Рассел предупредил о возможной опасности развития ИИ для человечества.