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ВОЗ порекомендовала человечеству быть осторожным с ИИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество быть осторожным с искусственным интеллектом (ИИ), так как он может нести угрозу здоровью и благополучию людей.

ВОЗ порекомендовала человечеству быть осторожным с ИИ
© globallookpress.com

«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом, для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», – говорится на сайте организации.

ВОЗ также добавила, что некоторые LLMS могут имитировать человеческое общение, что несёт в себе определённые риски. Организация призвала тщательно изучить потенциальные сложности, которые могут возникнуть при использовании подобной технологии.

Помимо этого, ВОЗ предлагает оценить пользу от использования ИИ в здравоохранении и медицине.

«Крайне важно, чтобы риски были тщательно изучены при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала в условиях нехватки ресурсов, чтобы защитить здоровье людей и уменьшить неравенство», – сказано в сообщении.

Ранее британский учёный Стюарт Рассел предупредил о возможной опасности развития ИИ для человечества.

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