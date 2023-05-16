Новый широкофюзеляжный пассажирский самолет в РФ появится после 2030 года
Новый широкофюзеляжный самолет, который сейчас разрабатывается в партнерстве с Китаем появится после 20230 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Работа, которая идет по широкофюзеляжному самолету, имеет горизонт планирования после 2030 года», — сказал министр.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время ЦАГИ ведет научно-исследовательские работы по созданию нового самолета, с размещением двигателей не под крылом, как в классической версии. Демонстратор технологий будет получен в 2027–2028 году, после чего начнутся опытно-конструкторские работы.
Также Мантуров рассказал о создании пассажирского Ту-214. По его словам, поставки самолета идут ежегодно, но они касались только специальной авиации. Теперь же идет речь о поставках авиакомпаниям именно для коммерческой эксплуатации. Так, уже в следующем году начнутся поставки новых машин. Ожидается, что в 2015 году будет поставлено 10 самолетов, а в 2026–2027 году - уже 20.