Новый широкофюзеляжный пассажирский самолет в РФ появится после 2030 года

Новый широкофюзеляжный самолет, который сейчас разрабатывается в партнерстве с Китаем появится после 20230 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Работа, которая идет по широкофюзеляжному самолету, имеет горизонт планирования после 2030 года», — сказал министр.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время ЦАГИ ведет научно-исследовательские работы по созданию нового самолета, с размещением двигателей не под крылом, как в классической версии. Демонстратор технологий будет получен в 2027–2028 году, после чего начнутся опытно-конструкторские работы.