Эксперт объяснил уход Маска с поста гендиректора Twitter
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером объяснил уход американского предпринимателя Илона Маска с поста гендиректора соцсети Twitter, а также оценил его деятельность на руководящей должности.
Маск уходит с поста гендиректора Twitter, поскольку у него начались проблемы с Tesla: акционеры начали его обвинять в том, что он не уделяет должного времени развитию компании, и стали пытаться найти нового гендира. По всей видимости, Маску это не понравилось, и он решился найти для себя замену в Twitter.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Специалист подчеркнул, что Маск приобрел соцсеть Twitter в 2022 году "не по своей воле".
"Бизнесмен говорил о том, что ему пришлось купить Twitter, чтобы против него не было судебных исков. А после заключения сделки он начал совершать попытки неких преобразований в соцсети, однако действия Маска стали саботировать рекламодатели, которые, возможно, являются не совсем самостоятельными фигурами. Я даже предположу, что американские власти в той или иной степени пытались уговорить Маска не публичить какие-то материалы, связанные с ними. Маск рассказывал о том, что представители американских властей - конкретных имен он не называл - имели прямой доступ к большому количеству данных пользователей Twitter. Но почему-то из этого не разгорелся большой скандал, который мог бы случиться в другой ситуации. Скорее всего, на игнорировавших Маска рекламодателей могли подействовать люди от власти, имеющие соответствующее влияние", — сказал эксперт.
По мнению Зыкова, управление площадкой Маском "было довольно спорным". Так, специалист раскритиковал инициативу предпринимателя брать деньги с пользователей за верификацию их аккаунтов синей галочкой, поскольку это решение породило появление в Twitter множества фейковых пользователей.
"Это очень странный подход. Вместо того чтобы внедрить новые возможности, он стал требовать деньги за галочки. Появились фейки, которые покупали такую галку верификации, переименовывали свой аккаунт и начинали распространять фейковую информацию, которая попадала, в том числе, в американские СМИ", — отметил специалист.
Вместе с тем Зыков поделился ожиданиями от прихода в Twitter нового гендиректора, которым, по данным источников The Wall Street Journal, станет глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино.
"Хочется верить, что она сможет договориться с реламодателями. NBCUniversal - это медийная компания, это реклама, а реклама - это деньги. Наверное, задачей Яккарино будет вернуть на площадку отвернувшихся от Twitter рекламодателей, а также навести порядок с галками верификации и подпиской Twitter Blue, вернуть логику в этом аспекте", — заключил эксперт.
Ранее Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. Он займет пост исполнительного председателя и технического директора компании. В его задачи также будет входить контроль за программным обеспечением и системным администрированием.