"Бизнесмен говорил о том, что ему пришлось купить Twitter, чтобы против него не было судебных исков. А после заключения сделки он начал совершать попытки неких преобразований в соцсети, однако действия Маска стали саботировать рекламодатели, которые, возможно, являются не совсем самостоятельными фигурами. Я даже предположу, что американские власти в той или иной степени пытались уговорить Маска не публичить какие-то материалы, связанные с ними. Маск рассказывал о том, что представители американских властей - конкретных имен он не называл - имели прямой доступ к большому количеству данных пользователей Twitter. Но почему-то из этого не разгорелся большой скандал, который мог бы случиться в другой ситуации. Скорее всего, на игнорировавших Маска рекламодателей могли подействовать люди от власти, имеющие соответствующее влияние", — сказал эксперт.