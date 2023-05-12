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Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter

Топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино займет пост генерального директора Twitter. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter
© EPA/ТАСС

Отмечается, что в NBCUniversal Яккарино курирует все глобальные, национальные и региональные продажи рекламы, а также отвечает за партнерства, маркетинг, рекламные технологии, стратегические инициативы.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. Он сообщил, что нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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