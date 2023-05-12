Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter

Топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино займет пост генерального директора Twitter. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

© EPA/ТАСС

Отмечается, что в NBCUniversal Яккарино курирует все глобальные, национальные и региональные продажи рекламы, а также отвечает за партнерства, маркетинг, рекламные технологии, стратегические инициативы.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. Он сообщил, что нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.