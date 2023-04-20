Маск рассказал о том, когда пройдут следующие испытания Starship
Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, когда состоятся следующие испытания корабля Starship. Об этом он написал в своём Twitter.
По словам Маска, новые испытания пройдут только через несколько месяцев.
«Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев», – написал он.
Напомним, что ранее испытания космического корабля Starship закончились внештатной ситуацией – тот взорвался практически сразу же после запуска. При этом перед испытаниями Маск заявлял, что не надеется на успех первого запуска, так как это было бы «безумием».
Starship является самым мощным космическим кораблём из когда-либо созданных для запусков. Согласно планам Маска, в будущем этот корабль должен будет использоваться для пилотируемых полётов на Марс и Луну.