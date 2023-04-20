Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, когда состоятся следующие испытания корабля Starship. Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Маска, новые испытания пройдут только через несколько месяцев.

«Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев», – написал он.

Напомним, что ранее испытания космического корабля Starship закончились внештатной ситуацией – тот взорвался практически сразу же после запуска. При этом перед испытаниями Маск заявлял, что не надеется на успех первого запуска, так как это было бы «безумием».