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Маск рассказал о том, когда пройдут следующие испытания Starship

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Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, когда состоятся следующие испытания корабля Starship. Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Маска, новые испытания пройдут только через несколько месяцев.

«Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев», – написал он.

Напомним, что ранее испытания космического корабля Starship закончились внештатной ситуацией – тот взорвался практически сразу же после запуска. При этом перед испытаниями Маск заявлял, что не надеется на успех первого запуска, так как это было бы «безумием».

Ракета с кораблем Starship взорвалась после запуска

Starship является самым мощным космическим кораблём из когда-либо созданных для запусков. Согласно планам Маска, в будущем этот корабль должен будет использоваться для пилотируемых полётов на Марс и Луну.

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