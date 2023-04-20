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1 час назад

Ракета с кораблем Starship взорвалась после запуска

Илья Родин

Космический корабль Starship с первой ступенью Super Heavy компании SpaceX взорвался при попытке запуска. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, нештатная ситуация произошла через три минуты после старта. По неизвестным причинам, корабль вошел в неконтролируемое вращение, первая ступень не отделилась, затем последовал взрыв.

Напомним, что первая попытка запуска корабля была предпринята 17 апреля. Обратный отсчет пришлось остановить менее чем за 10 минут до назначенного времени пуска из-за неисправности клапана наддува.

Повторная подготовка ракеты к пуску, включая слив и залив криогенного топлива и окислителя первой ступени (метан), занимает не менее 48 часов, поэтому пуск был назначен на четверг, 20 апреля.

Starship с Super Heavy общей высотой 120 м - самый мощный ракетный комплекс в истории человечества, превосходящий даже ракету Saturn-V американской лунной программы.

Наука и техника,Видео,SpaceX,
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