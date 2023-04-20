Ракета с кораблем Starship взорвалась после запуска

Космический корабль Starship с первой ступенью Super Heavy компании SpaceX взорвался при попытке запуска. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, нештатная ситуация произошла через три минуты после старта. По неизвестным причинам, корабль вошел в неконтролируемое вращение, первая ступень не отделилась, затем последовал взрыв.

Напомним, что первая попытка запуска корабля была предпринята 17 апреля. Обратный отсчет пришлось остановить менее чем за 10 минут до назначенного времени пуска из-за неисправности клапана наддува.

Повторная подготовка ракеты к пуску, включая слив и залив криогенного топлива и окислителя первой ступени (метан), занимает не менее 48 часов, поэтому пуск был назначен на четверг, 20 апреля.