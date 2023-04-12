Хинштейн отреагировал на просьбу разблокировать Twitter

«До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов (порнография, педофилия, пропаганда наркотиков и прочего). Именно по этой причине Twitter и был заблокирован. Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству», — считает Хинштейн.