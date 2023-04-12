Депутаты обратились к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter в РФ

«Таким образом, если политика социальной сети Twitter направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Государственной думы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позицию России, в том числе государственным ведомствам. Разблокировка Twitter также позволит российским предпринимателям и блогерам привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию», – сказано в сообщении.