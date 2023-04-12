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13 минут назад

Депутаты обратились к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter в РФ

Елена Прошина

Депутаты всех фракций Госдумы России выступили с обращением к генеральному прокурору Игорю Краснову с призывом рассмотреть перспективу разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом сообщает РБК.

Депутаты обратились к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter в РФ
Фото: РИА Новости РИА Новости

Обращение инициировала фракция «Новые люди». В нём говориться, что политика социальной сети серьёзно изменилась после покупки компании американским миллиардером Илоном Маском. По мнению депутатов, теперь социальная сеть прекратила дискриминацию государственных органов России, а также российских журналистов.

В качестве примера депутаты привели отказ Twitter удалить сообщения зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, удаление соцсетью ботов, а также пометку «финансируемое правительством медиа» на странице BBC.

«Таким образом, если политика социальной сети Twitter направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Государственной думы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позицию России, в том числе государственным ведомствам. Разблокировка Twitter также позволит российским предпринимателям и блогерам привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию», – сказано в сообщении.

Ранее Илон Маск заявил о готовности продать Twitter.

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