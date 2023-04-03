НЛО, цифровое бессмертие, восстание машин: эксперты предположили, как будет выглядеть мир в 2050 году

Эксперты в области технологий рассказали, как может выглядеть мир в 2050 году. Об этом сообщает DailyMail.

Своими прогнозами поделились учёные, а также сотрудники мировых научно-технических компаний. По их мнению, к середине текущего века человечество может прийти к нескольким большим потрясениям, каждое из которых может навсегда изменить облик Земли.

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Одним из таких потрясений может стать восстание ИИ, работой над которым уже сегодня заняты множество специалистов по всему миру. Согласно Закону Амара, человечество склонно переоценивать влияние новых технологий в краткосрочной перспективе и недооценивать их в долгосрочной перспективе. Как считают эксперты, этот закон очень точно описывает наше возможное будущее, в котором ИИ может получить огромную власть и способ контролировать множество сфер человеческой жизни. Впрочем, есть и другой сценарий – в нём ИИ, напротив, улучшает различные аспекты жизни и выполняет большую часть работы.

Другим сценарием эксперты назвали повсеместное вживление чипов и различные импланты. Первые примеры подобных технологий встречаются уже сегодня, но многие аналитики предполагают, что в будущем импланты станут обычным явлением.

Кроме того, в будущем человечество может изобрести «цифровое бессмертие» – возможность оцифровать своё сознание, чтобы создать собственный цифровой двойник.

«В будущем родственники, которые умирают, могут не быть на самом деле мертвыми», – заявил доктор Аджаз Али, руководитель отдела бизнеса и вычислительной техники в Университете Равенсборна.

По его мнению, в какой-то может появиться технология, основанная на ИИ, а также «инструментах захвата сознания». Благодаря ей знания и опыт одного человека можно будет увековечить в цифровом двойнике.

Также к 2050 году человечество может захватить волна телешоу и фильмов, созданных с помощью ИИ и персонализированных в соответствии с желаниями зрителя. Как считают эксперты, при таком сценарии ИИ будет оценивать самые востребованные сюжеты, чтобы создавать проекты «на заказ». А смотреть их человек сможет с помощью очков виртуальной реальности, которые к тому времени, если верить экспертам, станут обыденным аксессуаром.

Не обойдётся и без инопланетян – как считают некоторые астрономы, человечество сможет войти в первый контакт с внеземной цивилизацией уже к 2036 году. Астроном-охотник за инопланетянами Сет Шостак считает, что во вселенной существуют миллиарды планет, подобных Земле – это является сильным аргументом в пользу того, что мы не можем являться единственным разумным видом во всём космосе.

«Потому что если их нет, то в том, что произошло здесь, на Земле, есть что-то действительно исключительное. Хотя данные не исключают этого, это кажется немного эгоистичным», – заявил он.

А вот эксперты из НАСА считают, что разумной жизни может стать меньше уже на самой Земле – изменения климата, по их мнению, могут могут сделать жизнь в некоторых районах планеты практически невозможной. К 2050 году, согласно прогнозу ведомства, такая участь ждёт Южную Азию, Персидский залив и Красное море. А к 2070 году, если прогноз НАСА сбудется, выживать на открытом воздухе станет невозможно в Бразилии и Китае.