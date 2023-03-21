Ученые обнаружили, что вода появилась на Земле не из-за метеоритов

Группа учёных под руководством доцента геологии Мэрилендского университета Меган Ньюкомб пришла к выводу, что вода появилась на Земле не из-за падения метеоритов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на журнале Nature.

Исследователи провели анализ семи метеоритов, возраст которых соотносится с образованием Солнечной системы. Кроме того, рассматриваемые метеориты были образованы из магматических астероидов, которые, достигнув Земли, расплавились в магму – долгое время среди учёных была популярна гипотеза о происхождении воды из подобных метеоритов.

Однако исследование показало, что такие метеориты являются одними из самых «сухих» небесных тел за всю историю измерений – вода составила менее двух миллионных долей от их общей массы.

«Мы хотели понять, как нашей планете удалось получить воду, потому что это не совсем очевидно. Получение воды и наличие поверхностных океанов на небольшой планете, находящейся относительно близко к Солнцу – непростая задача», – рассказала Меган Ньюкомб.