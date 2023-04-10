50 лет мобильному телефону: как выглядел первый "сотовый"

На прошлой неделе, 8 апреля, случилась знаменательная дата: прошло 50 лет с того момента, как американский инженер Мартин Купер из компании Motorola набрал своему другу и главному конкуренту Джоэлу Энгелю из компании AT&T и похвастался, что звонит с настоящего персонального, портативного, переносного сотового телефона, чем шокировал своего конкурента.

Правда, в свободную продажу первый мобильный телефон поступил только в 1983 году. Motorola DynaTAC 8000X весил около килограмма, имел размеры 22,5×12,5×3,75 см и работал лишь 35 минут при условии 10 часовой зарядки. Стоил такой телефон почти четыре тысячи долларов США. Для сравнения, цена Ford Mustang GT 5.0 в те годы составляла чуть больше девяти тысяч долларов США.