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50 лет мобильному телефону: как выглядел первый "сотовый"

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На прошлой неделе, 8 апреля, случилась знаменательная дата: прошло 50 лет с того момента, как американский инженер Мартин Купер из компании Motorola набрал своему другу и главному конкуренту Джоэлу Энгелю из компании AT&T и похвастался, что звонит с настоящего персонального, портативного, переносного сотового телефона, чем шокировал своего конкурента.

Правда, в свободную продажу первый мобильный телефон поступил только в 1983 году. Motorola DynaTAC 8000X весил около килограмма, имел размеры 22,5×12,5×3,75 см и работал лишь 35 минут при условии 10 часовой зарядки. Стоил такой телефон почти четыре тысячи долларов США. Для сравнения, цена Ford Mustang GT 5.0 в те годы составляла чуть больше девяти тысяч долларов США.

Несмотря на стоимость, дорогая игрушка стала пользоваться спросом среди бизнесменов, что позволило привлечь инвестиции и продолжить дальнейшие разработки мобильных устройств.

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