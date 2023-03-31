Ученые оценили эффективность лазерного громоотвода

Физик Говард Мильхберг и исследователь атмосферы и космоса Роберт Хольцворт оценили эффективность системы лазерного громоотвода. Об этом сообщает Science News Explores.
В январе 2023 года учёные провели испытания системы лазерного громоотвода в реальных условиях. Система отправляет в атмосферу интенсивные вспышки инфракрасного света с периодичностью 1000 раз в секунду. Особая последовательность световых импульсов воздействует на молекулы воздуха таким образом, что в пространстве создаётся канал из заряженной плазмы низкой плотности. Эти эффекты создают путь наименьшего сопротивления для молнии, позволяя электрическому току двигаться вдоль луча лазера.
Исследовательская группа установила лазер рядом с телекоммуникационной вышкой на горе Сентис в Швейцарии, которая подвергается ударам молнии примерно 100 раз за год. По итогам исследования лазерный громоотвод проработал около 6 часов и смог «поймать» 4 удара молнии.
По мнению Говарда Мильхберга, эти исследования стали настоящим достижением.
«Люди пытались сделать это в течение многих лет», – заявил он.
Физик считает, что лазерный громоотвод может не только помочь надёжно защищать от молнии крупные сооружения вроде стадионов и аэропортов, но даже потенциально использоваться для подзарядки аккумуляторов.
В свою очередь Роберт Хольцворт оценил результаты эксперимента более сдержанно. Он отметил, что в испытаниях использовался лазер длинной только в 50 метров, при этом большинство молний достигают в длину несколько километров. Увеличение длины лазера может потребовать куда больших затрат энергии, что может стать потенциальной проблемой для широкого внедрения лазерных громоотводов.
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