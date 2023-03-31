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15 минут назад

Ученые оценили эффективность лазерного громоотвода

Елена Прошина

Физик Говард Мильхберг и исследователь атмосферы и космоса Роберт Хольцворт оценили эффективность системы лазерного громоотвода. Об этом сообщает Science News Explores.

Ученые оценили эффективность лазерного громоотвода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе 2023 года учёные провели испытания системы лазерного громоотвода в реальных условиях. Система отправляет в атмосферу интенсивные вспышки инфракрасного света с периодичностью 1000 раз в секунду. Особая последовательность световых импульсов воздействует на молекулы воздуха таким образом, что в пространстве создаётся канал из заряженной плазмы низкой плотности. Эти эффекты создают путь наименьшего сопротивления для молнии, позволяя электрическому току двигаться вдоль луча лазера.

Исследовательская группа установила лазер рядом с телекоммуникационной вышкой на горе Сентис в Швейцарии, которая подвергается ударам молнии примерно 100 раз за год. По итогам исследования лазерный громоотвод проработал около 6 часов и смог «поймать» 4 удара молнии.

По мнению Говарда Мильхберга, эти исследования стали настоящим достижением.

«Люди пытались сделать это в течение многих лет», – заявил он.

Физик считает, что лазерный громоотвод может не только помочь надёжно защищать от молнии крупные сооружения вроде стадионов и аэропортов, но даже потенциально использоваться для подзарядки аккумуляторов.

В свою очередь Роберт Хольцворт оценил результаты эксперимента более сдержанно. Он отметил, что в испытаниях использовался лазер длинной только в 50 метров, при этом большинство молний достигают в длину несколько километров. Увеличение длины лазера может потребовать куда больших затрат энергии, что может стать потенциальной проблемой для широкого внедрения лазерных громоотводов.

Ранее учёные создали микроробота, который способен формировать нейронные связи в живом организме.

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