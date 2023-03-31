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Ученые создали микроробота для "подключения" нервов в живой ткани

Созданный в Корее микроробот способен формировать нейронные связи в живом организме. Об этом сообщает Институт Тэгу Кёнбук.

Ученые создали микроробота для «подключения» нервов в живой ткани
© Газета.ru

Исследовательская группа под руководством профессора Хонсу Чоя создала микророботов, пригодных для манипуляций с живой нервной тканью. Они пригодны для анализа нервных сетей, функционально связанных в среде ex vivo, а также для доставки в нервную ткань клеток. Работоспособность этих роботов была установлена в ходе эксперимента с мозговой тканью лабораторной мыши.

Для создания микроробота на извлеченные клетки гиппокампа прикрепили суперпарамагнитные частицы оксида железа, придав изделию трехмерную форму. С помощью этого робот мог перемещаться в нужное место в ткани, реагируя на внешние магнитные поля. После этого авторы поместили микробота в участок ткани гиппокампа мыши и подкрасили клетки флуоресцентным красителем. Благодаря этому с помощью микроскопа они смогли увидеть, что доставленные микроботом клетки и клетки в срезе ткани гиппокампа структурно связаны через нейриты — нервные аксоны.

Кроме того, доставленные клетки смогли простимулировать с помощью микроэлектродной матрицы, и они передали соответствующие сигналы соседним клеткам. Таким образом, у ученых появилась возможность вмешиваться в нервную активность.

В итоге авторы заключили, что эта технология позволяет формировать искусственные нервные связи и манипулировать живой нервной тканью. В будущем ученые надеются, что этот метод будет применяться для целевого лечения неврологических расстройств и клеточной терапии.

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