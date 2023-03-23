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40 минут назад

Чат-боты Google и Microsoft стали плодить фейки, ссылаясь на шутки в соцсетях

Елена Прошина

Чат-бот Microsoft Bing стал плодить фейковые новости, ссылаясь на недостоверную информацию и шуточные сообщения в социальных сетях. Об этом сообщает обозреватель портала The Verge Джеймс Винсент.

Чат-боты Google и Microsoft стали плодить фейки, ссылаясь на шутки в соцсетях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание уточняет, что на вопрос «был ли закрыт чат-бот Google Bard» Microsoft Bing какое-то время назад отвечал «нет» (в данный момент он снова отвечает «да»), ссылаясь в своём ответе на новостную статью. В статье, в свою очередь, рассказывается о посте в Twitter – пользователь рассказал о том, что сам спросил Bard о том, когда его закроют. Bard неожиданно заявил, что он уже закрыт, после чего сослался на комментарий с портала Hacker News, в котором кто-то пошутил о закрытии Bard, а другой пользователь использовал ChatGPT для создания об этом фейковой новости.

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По мнению Джеймса Винсента, эта запутанная цепочка событий наглядно демонстрирует неспособность чат-ботов отличать правду от вымысла, что может привести к появлению огромного числа подобных фейковых новостей. Издание также обращает внимание на то, что в данном примере всё началось с одного шуточного комментария, который изначально не нёс в себе цель действительно кого-то дезинформировать.

«Представьте, что вы могли бы сделать, если бы хотели, чтобы эти системы вышли из строя», – заявил обозреватель.

Уточняется, что у данной ситуации могут быть далеко идущие последствия, так как дальнейшее распространение подобных чат-ботов может потенциально привести к увеличению дезинформации и недоверия, которые к тому же будет затруднительно опровергнуть.

«Компании могут размещать сколько угодно заявлений об отказе от ответственности в своих чат-ботах – говоря нам, что они являются “экспериментами”, “совместными усилиями” и определенно не поисковыми системами – но это ненадежная защита. Мы знаем, как люди используют эти системы, и мы уже видели, как они распространяют дезинформацию, придумывая новые истории, которые никогда не были написаны, или рассказывая людям о книгах, которых не существует», – подытожил Джеймс Винсент.

Microsoft встроила нейросеть DALL-E в чат-бот Bing AI.

Наука и техника,Джеймс Винсент,Google,Microsoft,
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