Microsoft встроила нейросеть DALL-E в чат-бот Bing AI

Американская технологическая компания Microsoft добавила нейросеть по генерации изображений в предварительную версию чат-бота Bing AI. Об этом сообщает Slashgear.
Технология была названа Bing Image Creator и создана на базе расширенной версии нейросети DALL-E от OpenAI. Как заявил вице-президент Microsoft Юсуф Мехди, технология позволит создавать как текстовый, так и визуальный контент прямо из чата. При этом Bing Image Creator работает как внутри чат-бота Bing AI, так и в качестве отдельного сервиса.
Помимо генерации изображений по текстовому описанию, технология умеет вносить в свои работы правки по желанию пользователя. Помимо этого, Bing Image Creator можно опробовать в предварительной версии браузера Microsoft Edge.
Ранее ставропольский телеканал запустил прогноз погоды с телеведущей, которая была создана нейросетями.