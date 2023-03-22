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25 минут назад

Microsoft встроила нейросеть DALL-E в чат-бот Bing AI

Елена Прошина

Американская технологическая компания Microsoft добавила нейросеть по генерации изображений в предварительную версию чат-бота Bing AI. Об этом сообщает Slashgear.

Microsoft встроила нейросеть DALL-E в чат-бот Bing AI
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Технология была названа Bing Image Creator и создана на базе расширенной версии нейросети DALL-E от OpenAI. Как заявил вице-президент Microsoft Юсуф Мехди, технология позволит создавать как текстовый, так и визуальный контент прямо из чата. При этом Bing Image Creator работает как внутри чат-бота Bing AI, так и в качестве отдельного сервиса.

Помимо генерации изображений по текстовому описанию, технология умеет вносить в свои работы правки по желанию пользователя. Помимо этого, Bing Image Creator можно опробовать в предварительной версии браузера Microsoft Edge.

Ранее ставропольский телеканал запустил прогноз погоды с телеведущей, которая была создана нейросетями.

Наука и техника,Microsoft,
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