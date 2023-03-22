Microsoft встроила нейросеть DALL-E в чат-бот Bing AI

Технология была названа Bing Image Creator и создана на базе расширенной версии нейросети DALL-E от OpenAI. Как заявил вице-президент Microsoft Юсуф Мехди, технология позволит создавать как текстовый, так и визуальный контент прямо из чата. При этом Bing Image Creator работает как внутри чат-бота Bing AI, так и в качестве отдельного сервиса.