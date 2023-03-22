Ставропольский телеканал запустил прогноз погоды с созданной нейросетями ведущей

Созданная нейросетями девушка стала ведущей прогноза погоды ставропольского телеканала «СвоеТВ». Сообщение об этом было опубликовано на сайте канала.
Телеканал запустил новый проект «Прогноз будущего», для создания которого используются сразу несколько нейросетей. Так, одна нейросеть отвечает за создание виртуального ведущего, другая — за текст прогноза, третья — за графическое оформление программы.
Ведущую прогноза погоды назвали Снежана Туманова.
«Она амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов», — говорится в сообщении телеканала.
Туманова также пытается шутить во время эфира. Так, в одном из выпусков она заявила: «Я не болею, не ухожу в отпуск и мне не нужен обеденный перерыв».
Отмечается, что «СвоеТВ» пока сохраняет и классический формат прогноза с настоящим ведущим.
Ранее исследование показало, что нейросети в будущем способны привести к массовым увольнениям таких специалистов, как бухгалтеры, юристы, дизайнеры, копирайтеры и маркетологи.