Ставропольский телеканал запустил прогноз погоды с созданной нейросетями ведущей

Созданная нейросетями девушка стала ведущей прогноза погоды ставропольского телеканала «СвоеТВ». Сообщение об этом было опубликовано на сайте канала.

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Телеканал запустил новый проект «Прогноз будущего», для создания которого используются сразу несколько нейросетей. Так, одна нейросеть отвечает за создание виртуального ведущего, другая — за текст прогноза, третья — за графическое оформление программы.

Ведущую прогноза погоды назвали Снежана Туманова.

«Она амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов», — говорится в сообщении телеканала.

Туманова также пытается шутить во время эфира. Так, в одном из выпусков она заявила: «Я не болею, не ухожу в отпуск и мне не нужен обеденный перерыв».

Отмечается, что «СвоеТВ» пока сохраняет и классический формат прогноза с настоящим ведущим.