В США распространяется смертельно опасная грибковая инфекция

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил, что по медицинским учреждениям страны стремительно распространяется редкое и потенциально смертельное заболевание, которое вызывает грибок Candida auris. Об этом сообщает NBC News.

Согласно имеющимся данным, случаи заражения были зафиксированы уже в половине штатов. Как считают в CDC, распространение грибка усугубила эпидемия коронавируса – повышенное внимание общественности к COVID-19 привело к тому, что распространение Candida auris долгое время оставалось незамеченным.

CDC предупреждает, что заболевание не поддаётся лечению традиционными препаратами и в 60% случаев приводит к летальному исходу. Наиболее уязвимы к грибку люди с ослабленной иммунной системой и пожилые. При этом для молодых людей грибок практически не представляет опасности.